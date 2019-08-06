Финансирование, которое МСП Банк предоставляет банкам для кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке, резко сократилось в 2019 году, сообщает «Коммерсант» . Банк опубликовал в понедельник отчетность по МСФО за шесть месяцев 2019 года. Согласно этим данным, портфель финансирования, которое МСП Банк предоставил другим банкам для кредитования субъектов МСП, сократился с 26,64 млрд рублей на конец 2018 года до 21,77 млрд рублей по итогам первого полугодия 2019-го. При этом резервы по предоставленным займам остались почти неизменными и составили 8,83 млрд рублей против почти 9 млрд рублей на конец прошлого года.

В пресс-службе МСП Банка заявили, что в связи с началом реализации новой программы субсидирования «банк увеличивает объемы поддержки по данной программе». «Предполагается, что в течение 2019 года по программе субсидирования банк предоставит поддержку субъектам МСП в размере 45 миллиардов рублей», — уточнили в МСП Банке.

В рамках программы «Шесть с половиной» банки получали средства по ставке 6,5% годовых и направляли их на кредитование малого и среднего бизнеса. До субъектов МСП кредиты доходили до конечной ставки 9,6—10,6% годовых. Согласно докладу ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации», средневзвешенные ставки по рублевым кредитам МСП в 2018 году снизились: на срок менее одного года — с 12,5% до 10,9% годовых, на срок свыше одного года — с 11,3% до 10,1% годовых.

Источник издания, близкий к Банку России, отметил, что с начала 2019 года по настоящий момент наблюдается рост объемов рыночного кредитования. При этом его темпы сравнимы или несколько превышают прошлогодние. Одновременно происходит плавное снижение ставок по кредитам для субъектов МСП. «Спред между рыночной ставкой и ставкой по программе «Шесть с половиной» уменьшается, что обуславливает снижение спроса на эту программу», — пояснил собеседник.

В 2019 году стартовала еще одна программа, по которой субъекты МСП могут получить в уполномоченных банка займы по ставке не более 8,5%. В рамках новой программы существенно увеличен список уполномоченных банков с 15 до 70 кредитных организаций, поясняют эксперты. Таким образом большее количество банков может напрямую получить средства из бюджета под льготное кредитование МСП, не обращаясь при этом в МСП Банк. В рамках новой программы до 2024 года предполагается выдать более 10 трлн рублей льготных кредитов, 1 трлн рублей — уже в 2019 году.