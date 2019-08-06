США признали Китай страной, манипулирующей валютой, и будут работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года, говорится в распространенном во вторник заявлении Минфина США.



Ранее в понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года — до 6,9225 за доллар.

«Министр (финансов Стивен) Мнучин под руководством президента (США Дональда) Трампа признал сегодня Китай манипулятором валютным курсом. В результате этого решения министр Мнучин будет вести обсуждение с Международным валютным фондом, чтобы устранить несправедливое конкурентное преимущество, созданное последними действиями Китая», — сказано в документе.