Отсутствие промежуточных звеньев между НКЦКИ и регистраторами позволит более оперативно реагировать на инциденты​

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать разделегирования доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон, сообщает «Коммерсант» . Организация вошла в число так называемых компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ РФ). НКЦКИ сможет обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы прекратить делегирование доменных имен, то есть фактически закрыть доступ к такому ресурсу.

Эксперты называют присоединение к системе НКЦКИ логичным, так как именно туда стекается информация об инцидентах среди субъектов критической информационной инфраструктуры РФ. При этом отсутствие промежуточных звеньев между НКЦКИ и регистраторами позволит более оперативно реагировать на инциденты. На эффективности борьбы с сайтами-нарушителями должно сказаться добросовестное соблюдение центром зон компетенций, очерченных соглашением с КЦ РФ.

Мера по разделегированию домена отличается от блокировки сайтов через судебное решение, и Роскомнадзор и при этом позволяет значительно быстрее ограничить доступ к ресурсу.

Доступ к контенту по разделегированному домену прекращается в принципе, он может стать доступен только при привязке нового доменного имени, поэтому данную меру следует признать более эффективной, чем классические блокировки, полагает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Хотя в законодательстве мера по разделегированию домена сайта-нарушителя не описана, она предусмотрена договором с регистратором, что вписывается в российское правовое поле, считают эксперты. Процедура может быть обжалована в суде, кроме того, сам регистратор имеет возможность мотивированно не согласиться с решением компетентной организации, если есть подозрения в неправомерной блокировке.