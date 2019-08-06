Чистый приток средств в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) достиг 13,364 млрд рублей за июль 2019 года, в два раза перекрыв показатель предыдущего месяца (6,7 млрд рублей), сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на данные Investfunds.

В этом году устойчивое поступление средств в розничные ПИФы наблюдается третий месяц подряд, и за это время инвесторы вложили в них свыше 21,3 млрд рублей. Основными бенефициарами роста интереса инвесторов стали фонды рисковых стратегий — акций и смешанных инвестиций. Вложения в их фонды за три месяца составили 16,6 млрд рублей. В последние месяцы наметился приток и в облигационные фонды. По данным Investfunds, за семь месяцев фонды акций показали рост стоимости пая на 10—25%, фонды облигаций — на 5—9%.

Привлечениям в ПИФы способствует продолжающееся снижение ставок по депозитам. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде июля 2019 года составила 7,05% годовых против 7,53% годовых в первой декаде января.

Пока основным каналом привлечения остается банковская сеть продаж. Однако интерес клиентов растет и к удаленным каналам, при этом в них используются в основном агрессивные стратегии. По словам управляющего директора «Сбербанк Управление активами» Василия Илларионова, при инвестировании онлайн «единственный понятный широкому кругу инвесторов ориентир — это историческая доходность». В онлайне пользуются популярностью фонды акций. Но не так много инвесторов, которые готовы к более высокому уровню риска, отмечает Илларионов.

В ближайшие месяцы управляющие ожидают усиления притоков, хотя и не ждут быстрого обновления рекордов 2018 года. «Вряд ли пока стоит говорить о рекордных привлечениях, но на данный момент есть предпосылки для высоких темпов роста. Основным драйвером станут фонды облигаций», — считает Илларионов. В таких условиях управляющие не исключают активизации рекламных кампаний, направленных на привлечение новых клиентов.