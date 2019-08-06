В перспективе полностью освободиться от долларовой зависимости, по-видимому, не удастся, но почти наверняка она будет сокращаться и дальше, сообщают «Известия» . На данный момент лишь немногим более половины всех сделок с основными контрагентами осуществляется в американской валюте.

По данным Банка России, в I квартале 2019 года поступления от экспорта в долларах США составили 61,7% от общей суммы. Для сравнения, в аналогичный период 2017 года они составляли около 70%. Особенно заметно это изменение в торговле с ЕС, где доля долларов в экспорте впервые за все время опустилась ниже половины. В I квартале 2019 года 46% экспорта из РФ в Евросоюз продавалось за доллары и 42% — за евро. Год назад это соотношение составляло 53% и 33% соответственно.

Опрошенные Bloomberg аналитики возложили по крайней мере часть ответственности за эти изменения на саму Америку. Многочисленные торговые войны, развязанные администрацией США в последние полтора-два года, провоцируют европейцев тоже постепенно начать избавляться от «долларового рабства».

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле Об этом рассказал директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

Существенные изменения в валютной структуре оплаты российского экспорта вызваны целым рядом обстоятельств, в числе которых аналитики Bloomberg указывают санкции против России. Около трети связанных с Россией международных платежей задерживается из-за того, что западные компании раз за разом вынуждены сверяться с режимом санкций. Переход на другие валюты позволяет исключить проблемы подобного рода.

В целом, несмотря на ощутимые успехи в деле дедолларизации российской внешней торговли, говорить о полной замене доллара в расчетах с иностранными контрагентами в обозримом будущем не приходится. Многие партнеры России не хотят производить расчеты в национальных валютах из-за их высокой нестабильности, считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. Переход на расчеты в альтернативных доллару валютах неизбежно влечет за собой повышение стоимости трансакций, что в масштабах российского внешнеторгового оборота приведет в итоге к существенным потерям для бюджета страны. По словам руководителя аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александра Тимофеева, для проведения платежей и сопровождения контрактов необходима сильная диверсификация валютных резервов разных стран. «Если мы говорим о том, что должны увеличить объемы в юанях и в рупиях, то необходим рост наших ЗВР в этих валютах. Но это слишком рискованно», — считает он.