Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список Центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа.



«Вся собственность и доли в собственности властей Венесуэлы, которые находятся в США, или окажутся впоследствии в США, или находятся или окажутся в дальнейшем в собственности или под контролем любого (физического или юридического. — Прим. ред.) лица из Соединенных Штатов, являются заблокированными», — сказано в документе.

Под «властями Венесуэлы» в указе понимаются «государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры, включая Центральный банк Венесуэлы и PDVSA».

Блокировка активов вступила в силу с 5 августа.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 млрд долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 млрд долларов составят потери в поставках нефти.