Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск доллар терял 41 копейку, а евро — 38 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,18 рубля (минус почти 35 копеек), курс евро — 73,07 рубля (минус примерно 29 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль оказался устойчивым к внешнему негативу, потеряв в понедельник к доллару менее полупроцента и закрывшись в паре с долларом на сопротивлении 65,5.

«Проба этой отметки очень быстро может увести пару доллар/рубль к следующему сопротивлению 66,5, но пока такой сценарий мы не рассматриваем. Более вероятен откат под отметку 65», — прогнозировал Антонов.