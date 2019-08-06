Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные акты об отказе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества пяти бывших руководителей Лесбанка на сумму 1,5 млрд рублей, говорится в определении суда.



Изложенные в жалобе агентства доводы не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права, они рассматривались судом округа и получили соответствующую оценку, отметил ВС.

Ранее АСВ, которое является конкурсным управляющим этого московского банка, направило в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации ее экс-менеджеров. В рамках этого спора управляющий обратился в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества.

Однако Арбитражный суд Москвы 11 декабря 2018 года, а затем апелляционная и кассационная инстанции отклонили требование агентства.

Управляющим не доказана совокупность обстоятельств, позволяющих сделать вывод о том, что непринятие указанных мер приведет к невозможности исполнения судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления о привлечении бывших руководителей к субсидиарной ответственности, заметили суды.

Столичный арбитраж 15 декабря 2015 года признал Лесбанк банкротом.