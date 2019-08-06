Народный банк Китай (Центробанк) отверг обвинения Соединенных Штатов в валютных манипуляциях. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении ведомства.



«Китай сожалеет, что Министерство финансов США классифицирует КНР как валютного манипулятора. Это клеймо совершенно не соответствует установленным Минфином США критериям стран, осуществляющих манипуляции с обменным курсом», — говорится в заявлении Центробанка.

В сообщении сказано, что действия США — «это своенравный односторонний и протекционистский акт, серьезно нарушающий международные нормы». «Это окажет серьезное влияние на глобальную экономику и финансовый сектор», — сказано в заявлении.

Как сообщалось в распространенном в понедельник пресс-релизе Федерального казначейства США, ведомство причислило Китай к валютным манипуляторам. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения «созданных Китаем нечестных преимуществ».

До этого в валютных манипуляциях Китай обвинил президент США Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он утверждал, что подобные действия Китая наносят вред экономике США, в том числе препятствуют росту числа рабочих мест, а также влияют на снижение заработной платы американских рабочих.

Народный банк Китая в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар. Во вторник обменный курс вновь опустился на 458 базисных пунктов — до отметки 6,9683 за доллар.