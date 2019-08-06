Падение цен на ванадий и полумягкий коксующийся уголь может негативно отразиться на финансовых показателях группы Evraz. Компания опубликует показатели за первое полугодие 8 августа. Как считают аналитики «БКС Глобал Маркетс», чистая прибыль Evraz может снизиться на 17% (год к году), показатель EBITDA — на 23%.



«Мы ожидаем существенного ухудшения финансовых результатов Evraz», — написали они в комментарии, добавив также, что менеджмент Evraz озвучит нейтральный или негативный прогноз, поскольку экспортные рынки продолжают слабеть.

По прогнозам «БКС Глобал Маркетс», потенциал снижения котровок акций Evraz составляет 18%. Сейчас бумаги компании торгуются в Лондоне на уровне ниже 607 фунтов. По расчетам аналитиков, их дивидендная доходность за первое полугодие может составить 6,2%.