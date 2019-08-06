Россельхозбанк снизил ставки по отдельным ипотечным программам. Изменения коснулись следующих предложений:

Также банк снизил ставку при покупке жилья на первичном или вторичном рынке у ключевых партнеров банка с 10% до 9,75% годовых в рамках программы «Ипотечное жилищное кредитование».

При отказе заемщика от личного страхования надбавка к ставке составит 1 процентный пункт. В банке продолжают действовать скидки к ставке для сотрудников бюджетных организаций, «надежных» и зарплатных клиентов банка и молодых семей.

«Одновременно банк улучшил условия предоставления «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми», предложив самую низкую ставку на рынке на сегодняшний день — 4,7% годовых», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Максимальная сумма кредита может достигать до 90% стоимости жилого дома/земельного участка либо стоимости залога по военной ипотеке; до 80—85% стоимости квартир/таунхаусов и по рефинансированию; до 70% стоимости апартаментов и по целевому кредиту; до 60% стоимости залога при кредитовании без подтверждения дохода. Срок кредитования может в зависимости от программы варьироваться до 30 лет, а сумма — до 60 млн рублей.

Нецелевой кредит «Под залог недвижимого имущества» стал доступен по ставке 10,7% (ранее — 13,2%) годовых для участников зарплатного проекта или «надежных» клиентов банка, 12,3% (прежде — 13,4%) для работников бюджетных организаций, 12,4% (до этого — 13,5%) — для иных лиц. Ставки актуальны при оформлении личного страхования, в случае отказа надбавка составит 1 п. п. Сумма финансирования осталась прежней — от 100 тыс. до 10 млн рублей, но не более 50% от рыночной стоимости объекта недвижимости, передаваемого в залог. Срок кредита — до десяти лет. В качестве обеспечения банк принимает в залог квартиру или жилой дом с земельным участком (в том числе таунхаус), имеющегося в собственности заемщика и/или созаемщика и/или поручителя. Имущественное страхование обязательно.