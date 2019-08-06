Британский банк НSBC согласился выплатить Бельгии 294,4 млн евро для внесудебного завершения дела об отмывании денег и уклонении от налогов клиентов банка. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении прокуратуры Брюсселя.



«Швейцарский филиал банка HSBC проинформировал о готовности уплатить 294,4 млн евро для внесудебного завершения расследования в Бельгии об отмывании денег, инициированного в 2014 году. Для вступления в силу данное предложение должно быть подтверждено бельгийскими судебными властями, выплаты могут быть произведены в сентябре», — говорится в документе.

Швейцарский филиал банка HSBC был обвинен в 2014 году в предоставлении финансовых услуг для сотен крупных бельгийских клиентов по выведению своих средств из-под налогов. В число ведущих клиентов банка и фигурантов этого досье входят представители алмазного бизнеса Антверпена.