Басманный суд Москвы отложил на 14 августа рассмотрение дела в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей из-за поступившего ходатайства о прекращении производства по большинству эпизодов обвинения.

Данное решение принято, чтобы представители прокуратуры и потерпевших смогли подготовить позицию по факту ходатайства защиты о прекращении производства в связи с истечением срока давности по обвинению в совершении преступлений по 14 из 22 эпизодов.

Также суд вынес решение о продлении ареста в отношении Кузнецова на шесть месяцев, а всего — до 16 января 2020 года.

Направлено в суд дело экс-главы Минфина Подмосковья Алексея Кузнецова на 11 млрд рублей Ранее суды уже приговорили шестерых членов преступной группы к различным срокам лишения свободы; четыре лица находятся в международном розыске.

Как полагает следствие, с 2005 по 2008 год Кузнецов входил в состав организованной преступной группы. За это время он похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на общую сумму свыше 11 млрд рублей.

По данному делу уже вынесены обвинительные приговоры в отношении бывшего замминистра финансов Московской области Валерия Носова и экс-гендиректора ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» Владислава Телепнева. В отношении Жанны Булах и Дмитрия Котляренко, которые находятся в международном розыске, были вынесены приговоры заочно.