Сбербанк и входящая в его экосистему компания «Эвотор», ведущая деятельность в сфере автоматизации отрасли торговли, проанализировали, как малый бизнес внедряет безналичные платежи. Как следует из сообщения Сбербанка, безналичные платежи доступны более чем в 70% торговых точек, относящихся к сегменту малого бизнеса.

Согласно результатам исследования проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных), доля безналичных расчетов в России по итогам I квартала 2019 года составила 49,4% от общих расходов граждан. Это на 5,2 процентного пункта выше показателя за тот же период прошлого года.

Рост доли безналичного торгового оборота по сравнению с I кварталом 2018 года зафиксирован во всех регионах России. В лидерах роста — Чукотский автономный округ, Белгородская область (плюс 8,1 п. п. в обоих регионах) и Хакасия (плюс 7,7 п. п.).

Среди 300 самых крупных по численности населения городов первыми по доле безналичных платежей стали Петрозаводск с показателем 60,1% и Сыктывкар с 59,4%.

«Инфраструктурой для безналичных платежей насыщаются и большие, и малые города. Рост популярности безналичных платежей побуждает подключать эквайринг даже микробизнес. Сегодня 73% смарт-терминалов из 500 тыс. устройств экосистемы «Эвотора» принимают оплату по картам. Для сравнения: год назад таких устройств было 66%, а в 2017-м — всего 57%», — отмечается в сообщении Сбербанка.

«Почти 38% всех чеков, которые проходят через смарт-терминалы «Эвотор», оплачиваются по карте. Большинство предпринимателей понимают, что прием безналичной оплаты расширяет аудиторию клиентов и увеличивает выручку. При этом покупатели в среднем тратят по карте больше, чем при оплате наличными. По нашим данным, средний чек торговой точки после подключения эквайринга растет на 30%», — комментирует директор по маркетингу компании «Эвотор» Сергей Андрияшкин.

По данным проекта «СберДанные», в I квартале текущего года наиболее существенный рост доли платежей картой был отмечен в категории «рестораны и бары» (68% расходов, плюс 6 п. п. по сравнению с I кварталом 2018 года).



Доля безналичной оплаты продолжает расти и по всем остальным направлениям. В категории «электроника» доля платежей картами за год выросла на 19 п. п. до 67%. На третьем месте по доле безналичных платежей — сегмент «гостиницы и отели» (64%), на четвертом — «одежда» (63%), на пятом — сегменты «гипермаркеты» и «кафе и столовые» (62% в каждом).

