Совет управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС) сообщил о том, что американский Центробанк намерен разработать собственную платежную и расчетную сеть FedNow Service, которая позволит любому американскому банку предоставлять клиентам круглосуточные и почти мгновенные платежи.

Совет управляющих ФРС обратился к федеральным резервным банкам с просьбой разработать новую услугу межбанковских расчетов в реальном времени для поддержки более быстрых платежей в США. Платежная система называется FedNow и, предположительно, будет запущена в 2023 или 2024 году.

ФРС намерена модернизировать платежную систему страны с помощью сервиса FedNow, который может переводить средства круглосуточно, по любым дням. Служба предположительно будет доступна как для бизнеса, так и для обычных пользователей. В первую очередь в сети заинтересованы маленькие банки, поскольку на данный момент они вынуждены пользоваться альтернативами от крупных конкурентов.

«Каждый человек заслуживает одинаковой возможности совершать и получать платежи немедленно и безопасно, и каждый банк заслуживает одинаковой возможности предложить эту услугу своему сообществу. FedNow позволит банкам любого размера в каждом сообществе по всей стране осуществлять платежи в режиме реального времени для их клиентов», — заявила глава совета управляющих Федерального резерва Лаэль Брейнард.

ФРС полагает, что система FedNow позволит потребителям более гибко распоряжаться своими деньгами и производить срочные платежи, и запросила публичные комментарии, где участники рынка могут выразить пожелания по поводу устройства FedNow Service.