Транскапиталбанк снизил ставки по кредитам на покупку недвижимости. Снижение составило до 0,75 процентного пункта (п. п.). Теперь при покупке жилья на первичном либо вторичном рынке процентная ставка варьируется от 9,65% до 10,2% годовых. При приобретении нежилой недвижимости взимается надбавка к ставке в размере 6 п. п.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 20% от стоимости квартиры, 30% — от стоимости комнаты или таунхауса (20% — при выкупе последней доли), 35% — от стоимости апартаментов, 50% — от стоимости дома с землей либо коммерческой недвижимости. Максимальная сумма финансирования ограничена только при покупке нежилой недвижимости и составляет 6 млн рублей. Кредиты предоставляются на срок до 25 лет.

«Потенциальным заемщикам следует иметь в виду, что в банке действует система скидок и надбавок к ставке в зависимости от выполнения ряда условий. Так, при покупке апартаментов ставка будет выше на 0,5 процентного пункта, комнаты / жилого дома — на 1 процентный пункт, а при приобретении объектов с баланса банка (либо Инвестторгбанка) будет снижена на 1 процентный пункт. При подтверждении дохода справкой по форме банка надбавка составит 0,75 процентного пункта, для ИП — 0,5 процентного пункта, при оформлении кредита без подтверждения дохода — 0,5 процентного пункта. При несоответствии стажа работы заемщика требованиям банка взимается надбавка в размере 0,25 процентного пункта. Для госслужащих ставка снижается на 0,75 процентного пункта. Также стоит обратить внимание на крупную надбавку за непредставление закладной в течение полугода после ввода объекта в эксплуатацию — она составляет 6 процентных пунктов», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Указанные ставки приведены при согласии заемщика на комплексное ипотечное страхование (+ 2,5/1 п. п. к ставке при отказе от личного/титульного страхования). При желании банк предоставляет клиенту возможность уменьшить ставку за счет оплаты единовременной комиссии. Таким образом, итоговая ставка может быть снижена на 0,5/1/1,5 п. п. при оплате платежа в размере 1,5/3/4,5% от суммы кредита.

Аналогичные условия действуют в Инвестторгбанке.