Mastercard объявила о заключении соглашения по приобретению большинства корпоративных сервисов платежной системы Nets за 2,85 млрд евро (примерно 3,19 млрд долларов), говорится в релизе компании.

«Mastercard сегодня объявила о заключении соглашения по приобретению большинства сервисов Nets, лидирующей европейской платежной компании, за 2,85 миллиарда евро (примерно 3,19 миллиарда долларов)», — отмечается в сообщении. Mastercard приобретает платежную систему, платформу для электронных счетов, а также услуги клиринговых расчетов.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2020 года после получения разрешения регуляторов. Приобретение Nets позволит Mastercard усовершенствовать технологии компании в сфере платежей в режиме реального времени и повысить эффективность операций.