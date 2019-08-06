Банк «Зенит» запустил ипотечную программу с госсубсидией для военнослужащих, в рамках которой семьи военнослужащих, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился или родится второй или последующий ребенок, могут получить кредит на покупку новостройки или готовой квартиры у юридического лица по фиксированной ставке на весь срок кредита — 6% годовых.

Минимальный первоначальный взнос составляет 20%. Срок кредита ограничен моментом достижения заемщиком предельного возраста пребывания на военной службе. Сумма кредитования может достигать 7,26 млн рублей, если военнослужащими являются оба супруга, и 3,63 млн рублей — если один. Для регионов, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, максимальная сумма кредитования составляет 6 млн рублей.

«Банк «Зенит» — первый игрок российского ипотечного рынка, предложивший такую программу для военнослужащих. Потенциальным заемщикам следует иметь в виду, что для получения кредита по низкой ставке необходимо заключить договор личного и имущественного страхования. При отсутствии/непролонгации хотя бы одного из видов страхования процентная ставка по кредиту устанавливается в размере ключевой ставки на дату предоставления кредита, увеличенной на 2,5 процентного пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.