Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги банка «Кубань Кредит»: долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте — до «B2» с «B3», базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — до «b2» с «b3», также повышены долгосрочные рейтинги риска контрагента и оценки риска контрагента. По долгосрочным депозитным рейтингам сохранен «стабильный» прогноз. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Moody's .

Повышение рейтингов «Кубань Кредита» отражает существенное улучшение качества его активов в последние годы с точки зрения концентрации на отдельных заемщиках и отраслевой концентрации, а также более высокое качество активов, чем в среднем по банковскому сектору, устойчивые и хорошие показатели прибыли от основной деятельности, стабильные позиции по фондированию и ликвидности.

Аналитики, в частности, указывают, что на конец 2018 года кредитный портфель банка был в основном представлен крупными корпоративными ссудами (42% от валового объема ссуд), однако доли кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, и ипотечных кредитов выросли до 37% и 17% соответственно с 23% и 11% по состоянию на конец 2014 года. Доля строительного сектора снизилась до 29% на конец 2018-го с 44% четырьмя годами ранее. При этом значительная часть кредитов в строительном секторе представлена кредитами хорошего качества на жилищное строительство, выданными в Краснодарском крае, где наблюдается высокий спрос на жилую недвижимость из-за продолжающегося притока населения из других российских регионов.



В числе прочего отмечается, что банк в последние годы сохранял здоровые и относительно стабильные показатели капитализации, несмотря на рост кредитного портфеля.