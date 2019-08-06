Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве признало Тинькофф Банк виновным в нарушении закона «О рекламе». Об этом сообщается на сайте Московского УФАС.

Как поясняется, на телефон абонента поступил звонок от представителя Тинькофф Банка с «интересным банковским предложением». Банку не удалось подтвердить, что у него имелось согласие абонента на получение рекламной информации. Антимонопольное ведомство напоминает, что распространение такой информации без согласия абонента нарушает часть 7 статьи 38 закона «О рекламе».



В настоящее время решается вопрос о привлечении Тинькофф Банка к административной ответственности. Размер штрафа может составить до 500 тыс. рублей, уточняют в УФАС.