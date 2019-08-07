На заседании рабочей группы Ассоциации банков «Россия» (АБР) «Электронная ипотека» в конце прошлой недели было принято решение о переходе на единый электронный формат отчетов об оценке залогового имущества, сообщает «Коммерсант» . К 16 августа банки — участники рабочей группы должны направить свои предложения по формированию машиночитаемого формата отчета об оценке (создание xml-стандарта), чтобы в будущем его можно было интегрировать со справочниками, словарями и форматами данных, используемыми в электронной закладной и Росреестром.

По словам директора департамента по развитию розничного бизнеса Абсолют-Банка Антона Павлова, после того как банки выработают единый формат электронного отчета оценщика, соответствующие предложения будут направлены в Минэкономики для обсуждения с рынком оценщиков и последующего внесения необходимых изменений в законодательство. Сейчас основным клиентским барьером является то, что при регистрации ипотеки в Росреестре заемщикам необходимо предоставлять заверенный печатью и подписью бумажный отчет, пояснила руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко.

По мнению экспертов, оценщикам с точки зрения денежных и временных затрат более целесообразно сдавать отчет в электронном виде. Если оценщики за счет сокращения своих расходов снизят стоимость отчета, то в конечном счете переход на безбумажную технологию будет выгоден и ипотечным заемщикам. Но стандартизация и переход на единый формат электронного ответа несут и определенные риски — могут быть отдельные объекты недвижимости, которые не укладываются в единый упрощенный отчет. В регионах у отдельных игроков могут быть сложности по переходу на полностью машиночитаемый формат, отмечают эксперты.

По словам собеседника издания в крупном банке, разумным было бы сделать машиночитаемой основную информацию отчета, в первую очередь это кадастровый номер объекта и его стоимость, остальную информацию можно оставить в формате pdf.