ВЦИОМ зафиксировал снижение доли россиян, имеющих кредиты, на 6 процентных пунктов. Почти вдвое за два года сократилась их доля среди молодежи до 24 лет, сообщает РБК .

Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа. Наибольшей популярностью кредиты (ипотечные и необеспеченные) пользуются у молодых россиян в возрасте от 25 до 34 лет, 72% опрошенных из этой возрастной группы заявили, что у них или членов их семьи есть непогашенные кредиты. На втором месте идут респонденты в возрасте от 35 до 44 лет — 63% из них имеют кредиты. Менее закредитованными оказались граждане 60 лет и старше (31%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (37%).

Подавляющее большинство опрошенных, как и два года назад, не планирует брать кредиты в ближайшие шесть месяцев, хотя их доля немного снизилась и составила 84% в 2019 году против 87% в 2017-м. В перспективе двух-трех лет больше всего желающих брать кредиты в самой закредитованной группе заемщиков в возрасте от 25 до 34 лет (35% желающих). Почти столько же желающих взять кредит (32%) среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет.

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По словам экспертов, результаты опроса свидетельствуют, что при росте кредитования у нас становится меньше людей, которые аккумулируют на себе больший объем долга. Задолженность россиян по кредитам на 1 июля составила 16,2 трлн рублей против 14,8 трлн рублей на 1 января 2019 года и 12 трлн рублей на 1 января 2018-го, свидетельствуют данные ЦБ. По данным НБКИ, во II квартале 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов вырос на 6,9% до 188,4 тыс. рублей. Соответственно, портфель растет быстрее, чем число заемщиков, возможно, рост обеспечивается за счет перекредитования определенных групп, говорят эксперты.