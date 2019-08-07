ВТБ приобрел 100% компании «Энергетические системы и коммуникации» (бренд «Первый ОФД») у группы «ЕСН» Григория Березкина, сообщает «Коммерсант» . Стороны не раскрывают цену сделки, но, по оценкам экспертов, она может составлять не менее 1 млрд рублей, хотя сделок по приобретению банками операторов фискальных данных на российском рынке до сих пор не было.

По словам участников рынка, сделка не афишировалась, и до последнего времени не было известно о планах ЕСН по продаже «Первого ОФД». В ВТБ сообщили, что планируют с помощью «Первого ОФД» предоставлять клиентам банка услугу передачи фискальных данных как часть комплексного продукта, включающего расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг и другие финансовые сервисы. Планируется и предоставление сложных аналитических продуктов для производителей, развитие в области цифрового маркетинга.

По оценке директора компании «Картстандарт» Майи Глотовой, с учетом стратегической ценности актива сумма сделки может составить 1—2 млрд рублей. По словам управляющего партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, учитывая, что «Первый ОФД» — компания из сектора финтеха, ее стоимость может достигать 8—10 годовых прибылей. Последние данные о прибыли компании доступны на 2017 год, по итогам которого она превысила 19 млн рублей, таким образом, сумма сделки могла быть 1,5—1,9 млрд рублей.

Опрошенные банки, которые работают с «Первым ОФД», отметили, что не намерены прекращать отношения с компанией из-за смены собственника. По оценкам участников рынка, на данный момент ВТБ занимает второе место на рынке эквайринга, уступая лишь Сбербанку. Расстановку сил эта сделка не изменит, но позволит увеличить долю ВТБ в эквайринге и за счет предложения клиентам из числа торгово-сервисных предприятий комплексного набора услуг, поясняют собеседники издания.