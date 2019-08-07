Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном заключении под стражу бывшего директора дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.



«Ему заочно предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По оперативным данным, он скрывается за границей, в связи с чем следствие просит заочно арестовать его для международного розыска», — сказал собеседник агентства.

Названа сумма ущерба от деятельности экс-главы филиала РСХБ в Дагестане В настоящее время Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку следствию.

На сайте суда содержится информация о поступлении ходатайства о заочном аресте Гаджимагомедова. Согласно карточке дела, ходатайство поступило 6 августа и было направлено на рассмотрение судьи Елены Николаевой.

Ранее сообщалось, что Россельхозбанк выявил ущерб на 212 млн рублей от деятельности бывшего руководства Дагестанского филиала.