Компания Yota запускает продажу сим-карт с возможностью самостоятельной регистрации клиентов. Приобрести сим-карту Yota можно в любом из 2,5 тыс. магазинов торговой сети «Пятерочка» в Москве и Московской области, уточняется в сообщении мобильного оператора.

Для самостоятельной регистрации сим-карты клиенту необходимо пройти идентификацию через приложение ID.Abonent.

Директор по маркетингу «Пятерочки» Александра Калюкина подчеркнула, что торговая сеть активно развивает дополнительные сервисы, «важным проектом в данном направлении является повышение доступности одной из самых востребованных услуг — мобильной связи».

Согласно данным сайта sim.5ka.ru, в «Пятерочке» уже представлены сим-карты Tele2 и работающих на ее сети виртуальных мобильных операторов «Ростелеком», «СберМобайл», «Лайкамобайл» и «Тинькофф Мобайл».



В июне этого года СМИ писали, что в магазинах «Пятерочка» можно будет приобрести сим-карты операторов «большой тройки»: МТС, «МегаФона» и «Билайна».