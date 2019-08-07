Некоторые пользователи смартфонов Apple, которые ранее проявили интерес к виртуальной банковской карте Apple Card, 6 августа начали получать приглашения на регистрацию в системе, сообщило агентство Reuters.

Пользователи iPhone смогут оформить Apple Card через приложение Wallet, которое получит поддержку банковской карты. С помощью нее владельцы устройств смогут вернуть 1% от суммы покупки, совершенной с использованием физической карты, 2% от суммы покупки, совершенной через Apple Pay, и 3% от суммы покупок или услуг Apple.

Apple Card не получится использовать для покупки криптовалюты Как сообщал ранее Bloomberg, выдача кредитных карт от Apple и Goldman Sachs начнется в первой половине августа.

Физическая карта Apple Card из титана не имеет видимого номера. Защищенный чип внутри iPhone генерирует виртуальный номер карты для онлайн-покупок или покупок с помощью смартфона.

Как сообщали ранее глава Apple Тим Кук и исполнительный директор проекта Apple Pay Дженифер Бейли, владельцу карты будут доступны данные о сумме платежа, а также времени и месте проведения трансакций, а специалисты компании не получат доступ к этой информации. Инвестиционный банк Goldman Sachs, который выступил партнером Apple в этом проекте, не сможет использовать данные о покупках владельцев Apple Card в маркетинговых целях.