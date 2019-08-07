Нацбанк Белоруссии с 14 августа снижает ставку рефинансирования с 10% до 9,5% годовых, сообщила в среду пресс-служба регулятора.



«С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10% до 9,5% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 11,5% до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8,5% до 8,25% годовых», — говорится в сообщении на сайте Нацбанка республики.

Как отмечается, соответствующие решения приняты правлением ЦБ по итогам заседания по денежно-кредитной политике 7 августа.

В Нацбанке обратили внимание на то, что во II квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов замедлилась. «Оценка прироста потребительских цен с исключением сезонности за II квартал 2019 года показывает его снижение ниже целевого уровня 5% (в течение предыдущих трех кварталов прирост находился выше данного параметра)», — отметили в пресс-службе.

Регулятор считает, что принятые решения в области процентной политики «обеспечивают сохранение ее нейтрального характера в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов и достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год». «Снижение ставок по кредиту овернайт и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков и будет способствовать повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении.

Ранее Нацбанк Белоруссии несколько раз принимал решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 10% годовых. Она была снижена до этого уровня, который являлся историческим минимумом, в июне 2018 года. На начало 2017 года ставка составляла 18%. В декабре прошлого года президент республики Александр Лукашенко подписал указ, которым предусмотрена задача удержать инфляцию на уровне не более 5%. По данным официальной статистики, с начала года по 1 июля инфляция составила 2,9%, причем в июне в стране была зафиксирована небольшая дефляция.