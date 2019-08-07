Apple внесет изменения в свою операционную систему, ограничив в мессенджерах работу функции вызова в фоновом режиме, которая позволяет не только быстрее соединять абонентов, но и собирать данные пользователей, сообщает The Information со ссылкой на источники.

Apple внесет соответствующие изменения в свою новую операционную систему iOS 13, которая будет выпущена осенью текущего года. Хотя о своем решении компания заявила еще в ходе Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в июне, оно осталось незамеченным со стороны общественности.

Решение Apple заставит Facebook изменить свои приложения для обмена сообщениями — WhatsApp и Facebook Messenger, причем на первое это повлияет особенно сильно, поскольку мессенджер использует функцию интернет-вызовов различными способами, в том числе для сквозного шифрования. По данным издания, разработчики должны будут внести изменения до апреля 2020 года, чтобы соответствовать новым стандартам Apple.

Функция интернет-вызовов основана на технологии Voice over Internet Protocol или VoIP, которая также носит название IT-телефонии. Facebook планировала сохранить эту функцию в своем основном приложении после создания отдельного мессенджера, однако позже была вынуждена отказаться от этой идеи. По словам бывшего директора по приложениям Apple Филиппа Шумейкера, компания пока не знает наверняка, используется ли эта функция в Facebook Messenger для прослушивания пользователей, но не исключает этого.