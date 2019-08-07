Рынок российского долга имеет потенциал для снижения доходности, это будет удерживать на нем «жадных до прибыли» иностранных инвесторов, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

Второй пакет санкций США против России по «делу Скрипалей» вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.

«Этот рынок волатилен. Мы имели одну долю иностранных инвесторов в начале прошлого года, потом она снизилась, потом она полностью восстановилась. Это волатильный показатель, это нормально, это финансовый рынок. Но мне кажется, что у российского долгового рынка есть потенциал снижения доходностей дальше, и это в том числе будет жадных до прибыли иностранных инвесторов удерживать на нашем рынке», — пояснил Орешкин.

«Смотрите, что у нас произошло за последние пять лет: в целом вся наша финансовая система переориентировалась внутрь: на российские банки, на российские финансовые институты, фонды, которые инвестируют в различные бумаги, в том числе в долговые», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что санкции США в отношении РФ повлияют на рубль и приведут к оттоку нерезидентов из госдолга.

Он отметил, что, если посмотреть на программу долговых заимствований РФ в текущем году, то она рекордная.

«Мы очень много занимаем. Мы в первом полугодии много занимали. Мы в первую очередь ориентируемся на внутренние источники финансирования. И доступность внешних источников по сравнению с той ситуацией, которая у нас была пять лет назад, очень резко снизилась. Да, санкции внешние, они ограничивают доступность этих финансов, но мы в гораздо большей степени ориентируемся именно на внутренние ресурсы», — подчеркнул министр.