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• Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных мировых валют, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. 2 августа он был на четвертом месте в списке, в начале этой недели — на шестом. На протяжении двух предыдущих месяцев рубль находился на седьмой-восьмой позициях рейтинга. Сейчас волатильность рубля составляет порядка 10%.

• Между тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин заверил, что текущее ослабление рубля соответствует ожиданиям министерства. «То есть здесь, скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета. Сейчас он ближе к нашим оценкам, фундаментальным значениям на текущий момент», — отметил он. Министр также призвал не бояться цены на нефть ниже 60 долларов за баррель. Тем временем стоимость нефти Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель впервые с 4 января.

• Август — традиционно сложный месяц для российской валюты. А вот в июле рубль ощутимо укрепился к ключевым иностранным валютам, сообщил в среду ЦБ. Рубль укрепился к доллару по номинальному курсу на 1,6% в июле по сравнению с июнем текущего года, а к евро — на 2%. Средний номинальный курс доллара за июль составил 63,2 рубля (против 64,22 рубля в июне), средний номинальный курс евро — 70,99 рубля (в июне равнялся 72,43 рубля). По сравнению с декабрем 2018 года рубль укрепился по номинальному курсу на 6,5% к доллару и на 8% к евро.

• В прошлом году доля «серых» доходов россиян составила 12,6% ВВП, оценили в Росстате. В абсолютном выражении — 13,07 трлн рублей — это минимум за последние пять лет. В последние годы наблюдается тенденция: если раньше люди брали подработки, чтобы улучшить свое благосостояние, то сейчас отказываются от них, поскольку у россиян снизился спрос на такие услуги: у граждан стало меньше денег на это. Доля тех, кто так или иначе получает доход в «серой» зоне, сократилась до 30%.