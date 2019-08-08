Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Это станет возможным благодаря расширению проекта по повышению доступности финансовых услуг. В рамках этого проекта Сбербанк в прошлом году запустил услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах.

При любой сумме покупки снять можно до 5 тыс. рублей, в среднем россияне снимают по 1,3 тыс. рублей. В настоящий момент сервис доступен держателям дебетовых карт Сбербанка платежных систем Visa и Mastercard.

«В текущем году планируется масштабировать проект на три тысячи партнеров банка — банковских платежных агентов, а также расширить функционал: помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — заявили в Сбербанке.

Информацию о снятии наличных можно получить благодаря кассирам, которые предлагают эту услугу, а также стикеру или плакату, размещенным в магазинах, где доступен сервис.