Чистая прибыль российского оператора мобильной связи «МегаФон» с учетом влияния МСФО (IFRS) 16 составила 2,9 млрд рублей, без учета МСФО (IFRS) 16 — 3,8 млрд рублей. Таковы финансовые результаты компании за II квартал 2019 года.



Выручка выросла на 4,5% год к году и оказалась на уровне 85,6 млрд рублей.



Показатель OIBDA с учетом положительного влияния МСФО 16 увеличился на 20,6% год к году до 38,9 млрд рублей, без учета МСФО 16 показатель OIBDA продемонстрировал рост на 4,7% до 33,8 млрд рублей.



«Ключевым событием второго квартала стало завершение выкупа обыкновенных акций «МегаФона» у миноритарных акционеров — с 3 июня 2019 года они не торгуются на Московской бирже. Мы подписали ряд важных партнерских соглашений, в том числе соглашение о создании совместного предприятия AliExpress Russia и соглашение о строительстве высокоскоростной оптической линии по дну Северного Ледовитого океана», — прокомментировал генеральный директор компании Геворк Вермишян.

Число мобильных абонентов «МегаФона» выросло на 0,1% год к году и составило 77,65 млн человек на 30 июня 2019 года, число пользователей передачи данных увеличилось на 6,9% год к году до 34,45 млн человек на 30 июня 2019-го.