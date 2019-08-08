Компания «Медиалогия» специально для Банки.ру составила медиарейтинг банкиров за июнь 2019 года.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по «МедиаИндексу» за июнь:

— Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин обменялись шутками во время дискуссии на Петербургском форуме о внедрении новых технологий. Модерирующий дискуссию Греф спросил у Собянина о расходах мэрии на внедрение новых технологий и пошутил о любви мэра «перекапывать Москву».

— Герман Греф в эфире телепрограммы «Россия. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» заявил, что РФ может войти в пятерку ведущих стран в сфере искусственного интеллекта.

— Герман Греф в ходе Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком, рассказал, что проблема кибербезопасности сильно влияет на качество его сна. Греф считает, что руководители крупных компаний должны создать широкую коалицию против хакеров.

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на втором месте:

— Глава ВТБ в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что не видит поводов для новых санкций США против России, включая ситуацию с инвестором Майклом Калви.

— Проект по созданию региональной авиакомпании, о котором ранее заявляли ВТБ и Сбербанк, пока «не склеивается», сообщил журналистам Андрей Костин. По его словам, единственная авиакомпания, которая проявила интерес к проекту, была S7. Однако после катастрофы, в которой погибла акционер S7 Наталия Филева, вопрос больше не обсуждался.

— Андрей Костин, выступая на годовом собрании акционеров банка ВТБ в Санкт-Петербурге, заявил, что банк в течение восьми лет погасит долги московского футбольного клуба «Динамо», которые составляют порядка 5 млрд рублей.

Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков замыкает тройку лидеров.

— Олег Тиньков во время Петербургского международного экономического форума предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес.

— Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка в ходе Петербургского экономического форума назвал дело основателя Baring Vostok Майкла Калви «позором» России, за который ему «стыдно как россиянину».

Самые заметные перемещения в медиарейтинге:

Оливер Хьюз (+8), председатель правления Тинькофф Банка, призвал работников финансовой организации не называть свое место работы банком. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо Хьюза, которое он разослал в мае всем сотрудникам компании.

Рустам Тарико (+10), председатель совета директоров банка «Русский Стандарт». Сообщалось, что держатели дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. наняли компанию А1 из «Альфа-Групп» для ведения переговоров с бенефициаром выпуска Рустамом Тарико, владельцем банка «Русский Стандарт».

Александр Самохвалов (+10), председатель правления банка «Русский Стандарт», прокомментировал запуск ЦБ пилотного проекта, призванного выработать алгоритм верификации электронной почты граждан при их взаимодействии с банками. По его словам, доступным способом подтверждения почты для клиентов могут стать Интернет и мобильный банк, банкомат (при введении карты и ПИН-кода), предложение подтвердить e-mail клиент может получать при входе в дистанционный канал обслуживания.

Среди new в топ-20 медиарейтинга вошли:

Елена Георгиева (16-е место), председатель правления Новикомбанка, на круглом столе, прошедшем в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019», сообщила, что Новикомбанк направил около 130 млрд рублей на диверсификацию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Дмитрий Голованов (17-е место), председатель правления МСП Банка, рассказал о помощи институтов развития малому и среднему предпринимательству в России, а также о новых программах МСП Банка.

Михаил Алексеев (18-е место), председатель правления ЮниКредит Банка, сообщил, что сотрудникам финучреждения запрещено фотографировать экран компьютера на рабочем месте.

Илья Поляков (20-е место), председатель правления Росбанка, в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о том, как банк планирует развивать ипотечный бизнес, какие финансовые результаты ожидает в 2019 году, как внедряет digital-каналы и Систему быстрых платежей, а также стоит ли ожидать в России рецессии из-за роста потребительского кредитования.