Компания «Медиалогия» специально для Банки.ру составила медиарейтинг банкиров за июнь 2019 года.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по «МедиаИндексу» за июнь:

Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин обменялись шутками во время дискуссии на Петербургском форуме о внедрении новых технологий. Модерирующий дискуссию Греф спросил у Собянина о расходах мэрии на внедрение новых технологий и пошутил о любви мэра «перекапывать Москву».

Герман Греф в эфире телепрограммы «Россия. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» заявил, что РФ может войти в пятерку ведущих стран в сфере искусственного интеллекта.

Герман Греф в ходе Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком, рассказал, что проблема кибербезопасности сильно влияет на качество его сна. Греф считает, что руководители крупных компаний должны создать широкую коалицию против хакеров.

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на втором месте:

Глава ВТБ в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что не видит поводов для новых санкций США против России, включая ситуацию с инвестором Майклом Калви.

— Проект по созданию региональной авиакомпании, о котором ранее заявляли ВТБ и Сбербанк, пока «не склеивается», сообщил журналистам Андрей Костин. По его словам, единственная авиакомпания, которая проявила интерес к проекту, была S7. Однако после катастрофы, в которой погибла акционер S7 Наталия Филева, вопрос больше не обсуждался.

Андрей Костин, выступая на годовом собрании акционеров банка ВТБ в Санкт-Петербурге, заявил, что банк в течение восьми лет погасит долги московского футбольного клуба «Динамо», которые составляют порядка 5 млрд рублей.

Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков замыкает тройку лидеров.

Олег Тиньков во время Петербургского международного экономического форума предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес.

Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка в ходе Петербургского экономического форума назвал дело основателя Baring Vostok Майкла Калви «позором» России, за который ему «стыдно как россиянину».

Самые заметные перемещения в медиарейтинге:

Оливер Хьюз (+8), председатель правления Тинькофф Банка, призвал работников финансовой организации не называть свое место работы банком. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо Хьюза, которое он разослал в мае всем сотрудникам компании.

Рустам Тарико (+10), председатель совета директоров банка «Русский Стандарт». Сообщалось, что держатели дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. наняли компанию А1 из «Альфа-Групп» для ведения переговоров с бенефициаром выпуска Рустамом Тарико, владельцем банка «Русский Стандарт».

Александр Самохвалов (+10), председатель правления банка «Русский Стандарт», прокомментировал запуск ЦБ пилотного проекта, призванного выработать алгоритм верификации электронной почты граждан при их взаимодействии с банками. По его словам, доступным способом подтверждения почты для клиентов могут стать Интернет и мобильный банк, банкомат (при введении карты и ПИН-кода), предложение подтвердить e-mail клиент может получать при входе в дистанционный канал обслуживания.

Среди new в топ-20 медиарейтинга вошли:

Елена Георгиева (16-е место), председатель правления Новикомбанка, на круглом столе, прошедшем в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019», сообщила, что Новикомбанк направил около 130 млрд рублей на диверсификацию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Дмитрий Голованов (17-е место), председатель правления МСП Банка, рассказал о помощи институтов развития малому и среднему предпринимательству в России, а также о новых программах МСП Банка.

Михаил Алексеев (18-е место), председатель правления ЮниКредит Банка, сообщил, что сотрудникам финучреждения запрещено фотографировать экран компьютера на рабочем месте.

Илья Поляков (20-е место), председатель правления Росбанка, в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о том, как банк планирует развивать ипотечный бизнес, какие финансовые результаты ожидает в 2019 году, как внедряет digital-каналы и Систему быстрых платежей, а также стоит ли ожидать в России рецессии из-за роста потребительского кредитования.