«МегаФон» намерен потратить в течение нескольких лет до 2 млрд рублей на обновление порядка 1 тыс. своих точек розничных продаж. Об этом в ходе телефонной конференции по итогам квартальной финансовой отчетности заявил директор по стратегии и развитию бизнеса компании Александр Соболев.



«На сегодняшний день мы целимся в этом проекте обновить до 1 тысячи наших точек продаж, сделать их более современными, цифровыми. Мы планируем выделить инвестиции до двух миллиардов рублей в этот проект в ближайшие несколько лет. Для нас это очень существенный шаг вперед», — подчеркнул он.

По словам Соболева, задачей проекта является не увеличение числа точек продаж, а намерение «обновить существующие точки в ключевых локациях, чтобы быть более релевантными цифровому клиенту». «Точки продаж, наоборот, надо сокращать, здесь мы в абсолютном консенсусе с рынком», — подтвердил он.

Соболев уточнил, что проект будет включать в себя установку нового оборудования, цифровых витрин, обновление ассортимента, обучение консультантов продавать новые услуги.

«Мы уже стартовали с «пилотами» в Москве и в крупнейших миллионниках. В следующем году их число будет доведено до нескольких сотен, так и будет постепенно расти в ближайшие несколько лет», — отметил он.