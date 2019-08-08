Средний размер лимита по кредитным картам во II квартале 2019 года составил 54,5 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (48,6 тыс. рублей). По сравнению с предыдущим кварталом данный показатель снизился на 5,7%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Самый большой средний размер кредитного лимита по кредитным картам в регионах РФ во II квартале текущего года был отмечен в Москве (93,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (72,5 тыс. рублей), Московской области (70,9 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (69,6 тыс. рублей) и Приморском крае (65,0 тыс. рублей).

Самое небольшое значение среднего размера лимита было зафиксировано в Республике Крым (24,9 тыс. рублей), Оренбургской области (41,4 тыс. рублей), Алтайском крае (42,3 тыс. рублей), в Саратовской (44,0 тыс. рублей) и Кемеровской (44,7 тыс. рублей) областях.

Наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита по сравнению со II кварталом 2018 года была в Волгоградской (плюс 34,9%), Московской (плюс 25,3%) и Самарской (плюс 21,7%) областях, в Удмуртской Республике (плюс 21,0%) и Воронежской области (плюс 20,8%). Республика Крым (минус 27,8%) и Москва (минус 2,8%) оказались единственными регионами, в котором данный показатель снизился.