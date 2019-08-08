Эксперты опровергают стереотипное представление о том, что лучшие зарплаты в Москве и Санкт-Петербурге предлагают работодатели, чьи офисы находятся в самом сердце исторического центра города, сообщает «Российская газета» , ссылаясь на исследование поисковика вакансий Adzuna.ru и агентства Pronline.

Так, в Москве лидерами рейтинга стали станции метро «Петровский парк» (средние предлагаемые зарплаты там составляют 67,684 тыс. рублей в месяц), «Телецентр» (67,85 тыс.) и «Деловой центр» (66,933 тыс.). Также высокие зарплаты предлагают около станций «Южная» (66,66 тыс. рублей), «Нагорная» (64,733 тыс.), «Международная» (63,502 тыс.), «Чеховская» (63,241 тыс.), «Александровский сад» (62,730 тыс.), «Хорошевская» (61,798 тыс.) и «Третьяковская» (61,677 тыс.). В аутсайдеры попали станции «Тимирязевская», «Тропарево» и «Шипиловская» — чуть более 40 тыс. рублей в месяц.

Наибольшее число актуальных вакансий в Москве находится у станций метро «Павелецкая», «Алтуфьево» и «Тульская». Наименьшее количество вакантных рабочих мест готовы предложить компании, расположенные у станций метро «Битцевский парк», «Улица Милашенкова» и «Улица Академика Королева».

В Санкт-Петербурге в лидерах рейтинга оказались станции метро «Московские ворота» (50,657 тыс. рублей), «Спортивная» (50,496 тыс.), «Черная речка» (48,46 тыс.), «Петроградская» (47,758 тыс.), «Чкаловская» (47,106 тыс.).

Наибольшее число вакансий предлагают компании около станций метро «Площадь Александра Невского», «Ладожская» и «Московская». Наименьшее количество вакансий — возле «Технологического института», «Звенигородской» и «Пушкинской».

Исследование: зарплату свыше 100 тыс. рублей в регионах получают 1,4% работников В Москве таких работников 14%.

Также в Санкт-Петербурге наиболее привлекательные работодатели открывают свои офисы вдоль центральных станций синей ветки питерского метрополитена. На севере Петербурга платят лучше, чем на юге, а красная ветка метрополитена является довольно депрессивной как с точки зрения зарплат, так и с точки зрения вакансий.

В Москве в лидеры зарплатного рейтинга входят станции метро «Деловой центр» и «Международная».

Самые высокие зарплаты традиционно предлагают топ-менеджерам, а также специалистам в сфере информационных технологий и продаж. Ведущие IT-специалисты с многолетним опытом могут смело претендовать на зарплату от 150—200 тыс. до 250—300 тыс. рублей в месяц, в редких случаях и выше. Управленцам с отличным послужным списком платят от 200 тыс. до 400 тыс., реже — до 500 тыс. рублей в месяц и выше. В сфере продаж требуются менеджеры по продажам и развитию бизнеса с зарплатами до 150—200 тыс., в некоторых случаях — до 300—400 тыс. рублей. Также работодатели готовы платить до 200—300 тыс. рублей менеджерам по работе с партнерами. Высокие зарплаты обещают и риелторам (до 150—200 тыс., в редких случаях — до 350—400 тыс. рублей).

По словам экспертов, в обоих городах специалист с хорошим послужным списком, востребованными навыками может рассчитывать как минимум на зарплату в 100 тыс. рублей в Москве или 80 тыс. в Санкт-Петербурге.