Основные причины, по которым молодые люди покидают свое первое место работы, — это низкая заработная плата и содержание работы, которое не устраивает молодежь. Об этом говорится в обзоре Института прикладных экономических исследований центра экономики непрерывного образования РАНХиГС «Трудоустройство молодежи. Первая работа».

Мониторинг проводился в трех субъектах РФ: Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. В анкетировании участвовала городская молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.



Согласно исследованию, чаще всего молодые люди устраиваются на первую работу в возрасте 18—20 лет. На момент первого трудоустройства чуть более трети (31,3%) молодежи не имели ни высшего, ни среднего профессионального образования.

Многие молодые люди часто совмещают первую работу и учебу: 41,6% юношей и девушек устроились на свою первую работу еще во время обучения. Чаще всего молодежь устраивается на первую работу по знакомству, с помощью родственников, друзей и знакомых. Чем раньше молодежь начинает искать первую работу, тем чаще молодые люди ищут ее таким способом. По мере увеличения возраста первого трудоустройства молодежь все чаще ищет работу с помощью объявлений о вакансиях.

Около половины молодых людей трудятся на своем первом месте работы не более года, при этом 27,9% молодежи заняты на первой работе менее шести месяцев и 24,1% юношей и девушек работают на первом месте трудоустройства от полугода до года.

Так, в Свердловской и Новосибирской областях около 28% молодежи оставили первую работу по причине низкой заработной платы, а в Ивановской области — 34,8% юношей и девушек ушли с первой работы по той же причине.

Относительно большая доля молодежи, недовольной содержанием своей первой работы, работала в Ивановской области (19,4%). В Свердловской и Новосибирской областях около 14% юношей и девушек отметили, что их не устраивало содержание их первой работы.

Достаточно большая группа молодых людей отметила другие причины, по которым они ушли с первой работы, среди них: призыв на военную службу, временный характер работы, семейные обстоятельства, продолжение обучения.

Среди других причин молодые люди называли отсутствие карьерных перспектив, плохое начальство, отсутствие «белой» зарплаты, работу далеко от дома, неудобный режим работы, плохие условия работы и плохой коллектив. Также респонденты называли отсутствие возможности улучшения жилищных условий, получения дополнительного образования или продолжения образования.

При этом девушки чаще, чем юноши, в качестве причины указывали неудобство режима работы или ее расположения. Юноши, в свою очередь, немного чаще жалуются на плохое начальство и плохие условия труда. Работа не по специальности и отсутствие карьерных перспектив чуть чаще беспокоят девушек, чем юношей.