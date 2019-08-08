В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в краже более 4 млн рублей из банкомата, сообщает пресс-служба МВД России.



«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали участников организованной группы, подозреваемых в краже более четырех миллионов рублей из банкомата в санатории в городе Сестрорецке 6 августа 2019 года. Вскрытый банкомат был обнаружен в тот же день на пляже Финского залива неподалеку от места происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские установили и задержали троих местных жителей, в возрасте от 35 до 40 лет. Все они оказались неработающими, а двое из них — ранее судимыми, в том числе за имущественные преступления.

В результате расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сотрудники полиции провели обыски у фигурантов уголовного дела и обнаружили у них более 2,5 млн рублей похищенных денежных средств, средства связи, использовавшиеся в преступных целях, а также инструменты, которыми вскрывался банкомат и тележка, на которой его перевозили.

У полиции есть основания полагать, что данные граждане могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям.

«Устанавливаются иные эпизоды их противоправной деятельности и соучастники преступлений», — отмечают в МВД.