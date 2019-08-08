В Вологодской области окончено предварительное расследование дела по обвинению основателя финансовой пирамиды в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Общая сумма ущерба превысила 200 млн рублей.

«Установлено, что обвиняемый создал компанию для привлечения денежных средств граждан под видом инвестирования в различные биржевые активы. Поступившие вклады оформлялись в виде займов, по условиям которых директор фирмы был обязан ежемесячно выплачивать от 6% до 8%», — рассказала Волк.

По ее словам, всего от действий злоумышленника пострадало 382 человека.

Суд поместил его под домашний арест. Уголовное дело передано в Великоустюгский районный суд Вологодской области для рассмотрения по существу.