Аналитики ITI Capital считают, что инвесторы без особого энтузиазма отнесутся к новости о размещении оставшейся части квазиказначейского пакета акций «Газпрома». О планах компании разместить осенью пакет в 3,7% в среду, 7 августа, сообщило агентство Bloomberg. По данным инвесткомпании, на аффилированные с группой «Газпром» компании приходится в совокупности 1,62% акций. Среди них крупнейшим держателем остаются АО «Газпром газораспределение» (0,89%) и Газпромбанк (0,49%).

«Мы не нашли информации о том, кому принадлежат еще порядка 2% акций, которые могут считаться квазиказначейскими, что вызывает вопросы относительно прозрачности акционерной структуры «Газпрома» и размера пакета, который может быть продан», — пишут в комментарии аналитики. Не исключено, что при новом размещении спрос рынка будет частично удовлетворен, считают они, но в целом сделка не будет отвечать рыночным критериям.

С начала года бумаги «Газпрома» подорожали на 5% и сейчас торгуются на уровне 231,5 рубля. Согласно консенсус-прогнозу, стоимость акций компании может подняться до 260 рублей. Поддержку акциям могут оказать не только рост дивидендных выплат (менеджмент компании увеличил выплаты в два раза), но и приток средств за счет увеличения доли «Газпрома» в индексе MSCI Russia. По расчетам аналитиков ITI Capital, в результате дополнительного размещения квазиказначейских акций доля компании в индексе вырастет с 17,8% до 20,2%. С учетом предыдущего размещения приток может составить 250 млн долларов.