Большинство (64%) россиян знают о том, что страховой полис можно оформить через Интернет, причем каждый десятый опрошенный (11%) уже воспользовался этой услугой за последний год. Об этом свидетельствуют результаты июньского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ.



Чаще всего дистанционно полис оформляли молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (16%) и россияне с высоким уровнем дохода (17%). Более трети опрошенных (36%) не осведомлены о возможности приобретения полиса онлайн.



Большинство россиян (63%) относятся к страхованию как услуге в целом положительно, эта доля остается стабильной последние четыре года. Чаще других о положительном отношении к страхованию говорят люди молодого возраста, а также те, кто охарактеризовал свой уровень дохода как высокий.

Более четверти россиян — 29% — относятся к страхованию отрицательно. Такая же доля — 29% — не доверяет ни одной страховой компании на рынке.

В топ-5 страховых компаний, которым доверяют россияне, вошли «Росгосстрах», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», страховая группа «СОГАЗ». Каждый третий (32%) затруднился вспомнить название страховой компании, которой он доверяет.

«Отношение россиян к страхованию в целом остается положительным, хотя доверие отдельным компаниям в целом невысоко. Особенностью рынка страхования является низкая динамика уровня цифровизации: так, с 2016 по 2019 год доля россиян, имеющих опыт оформления страхового полиса онлайн, почти не менялась. Для сравнения: на рынке банковских услуг динамика цифровизации потребительского поведения имеет более выраженный характер. Например, за сходный период (2015—2019) доля россиян, предпочитающих безналичный способ оплаты, выросла втрое — с 16% до 46%», — комментирует руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко.

