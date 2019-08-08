Повседневные траты россиян в июле 2019 года сезонно сократились на 1,8%, сообщает в своем исследовании «Ромир».

«В июле повседневные расходы россиян показали традиционное для этого периода снижение. За месяц траты сократились в среднем на 1,8%, а годовой рост при этом составил 7,9%, что существенно превышает размер накопленной за период инфляции. Таким образом, «очищенные» от инфляции расходы в июле оказались на самой высокой позиции для этого месяца за все время наблюдений», — прокомментировали в «Ромире».

Снижение повседневных трат связано с сезонным снижением цен на овощи и фрукты.

Общие повседневные расходы снижались почти во всех регионах страны, кроме Центрального федерального округа, где динамика оказалась нулевой, и Урала, где жители тратили в июле на 1,4% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении расходы выросли повсеместно во всех округах, но опять же с разной интенсивностью: в центральной России — на 8,8%, а в Приволжье — на 10,7%.

В Москве за месяц расходы снизились на 1% по сравнению с первым летним месяцем, а в Санкт-Петербурге — на 1,5%.