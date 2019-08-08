Представитель банка «Траст» попросил Арбитражный суд Москвы объединить в одно производство два своих иска к структурам, связанным с O1 Group Бориса Минца, по оспариваемым банком сделкам на 22 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Первый иск в декабре 2017 года подал в арбитраж санируемый Рост Банк, который в настоящее время присоединен к «Трасту». В нем истец просит восстановить задолженность O1 Group по двум кредитным договорам в общем размере более 19 млрд рублей и задолженность ФГ «Будущее» в размере более 510 млн рублей. Также заявлено требование о восстановлении залога ценных бумаг. Второй иск «Траст» подал в мае этого года к O1 Group Limited и аффилированному с ней ООО «БЦ Машкова, 13». В нем банк просит признать сделку недействительной и применить последствия недействительности.

По иску «Траста» суд взыскал 4,5 млрд рублей с O1 Group Limited Об этом говорится в резолютивной части постановления суда.

По словам представителя «Траста», оба иска связаны по обстоятельствам и основаниям.

«Те деньги, которые были получены O1 Group Finance (эмитент ценных бумаг для O1 Group) и в дальнейшем O1 Group Limited от приобретения банком облигаций, эти 22 млрд рублей, часть этих денег пошла на погашение кредита аффилированного с O1 Group Limited ООО «БЦ Машкова, 13» и снятие ипотеки», — сказал представитель «Траста».

Суд оставил ходатайство об объединении открытым и отложил слушания на 20 августа.