Повышение зарплаты было в этом году у максимального за пять лет числа россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Antal Russia по рынку труда.

В частности, в 2019 году повышение заработной платы получили 47% участников ежегодного опроса. Это на 6 процентных пунктов больше, чем годом ранее, и на 11 п. п. — чем пять лет назад. Однако у большинства (61%) респондентов рост зарплаты в текущем году составил менее 10%. При этом инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,2%, а с начала 2019 года — 2,42%, указывают авторы исследования.

Доля респондентов, получивших годовой бонус в 2019 году, также выросла по сравнению с 2018 годом — на 7 п. п. На 2 п. п. уменьшилась доля тех, чей компенсационный пакет не содержит бонусной части.

«Последние пять лет работодатели не так активно повышали сотрудникам зарплаты в связи с непростой экономической ситуацией. Однако еще в прошлом году мы отметили, что количество запросов от работодателей на специализированные обзоры заработных плат неуклонно растет. Компании переживают по поводу своей конкурентоспособности в этом вопросе», — комментирует менеджер практики «Специализированные исследования рынка труда» Antal Russia Светлана Орел.

Несмотря на рост доли сотрудников с повысившимися зарплатами, доля респондентов, оптимистично оценивающих перспективы экономики России, на этот раз оказалась самой низкой за последние пять лет. Только 12% участников опроса в этом году смотрят в будущее с оптимизмом. В то же время число респондентов, негативно оценивающих будущее российской экономики, продолжает расти: 49% участников исследования дали пессимистичный прогноз.

По мнению Светланы Орел, не последнюю роль сыграло и прошлогоднее повышение пенсионного возраста, которое многими было воспринято негативно.

Эксперты: молодые люди покидают первое место работы из-за низкой зарплаты Чаще всего молодые люди устраиваются на первую работу в возрасте 18—20 лет.

Также в 2019 году заметно выросло число участников опроса, находящихся в поиске новой работы: 29% респондентов находятся в процессе поиска, 17% планируют искать новую работу, а 38% не предпринимают активных действий, но готовы рассматривать предложения. Только 16% не рассматривают новые возможности на сегодняшний день. В прошлом году лояльных работодателю сотрудников было больше: 23% были не готовы к смене работы, а 22% находились в активном поиске.

Исследователи также выяснили, что участники более старшего возраста активнее ищут новые карьерные возможности и более открыты к предложениям о работе, в то время как респонденты в возрасте до 24 лет наиболее лояльны к своему текущему работодателю. Среди них 23% не рассматривают возможность смены работы на сегодняшний день.



При этом активность на рынке труда проявляют не только соискатели, но и работодатели. Так, 42% участников исследования рассказали, что получали за прошедший год более трех предложений о работе, в то время как в прошлом году такое внимание со стороны работодателей отметили только 32% опрошенных.

В исследовании рынка труда приняли участие 8 528 человек посредством онлайн-опроса, следует из релиза Antal. Участниками исследования стали специалисты и менеджеры среднего и высшего звена, работающие в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.



В справке об Antal подчеркивается, что это одна из крупнейших рекрутинговых компаний в России и СНГ, специализирующаяся на подборе менеджеров среднего и высшего управленческих звеньев в различных отраслях экономики.

