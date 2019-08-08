Альфа-Банк с начала 2019 года открыл 14 новых ипотечных центров по России. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В специализированных офисах в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Уфе, Казани, Тюмени, Екатеринбурге и в двух офисах в Москве реализован принципиально новый подход к обслуживанию клиентов, оформляющих ипотечные кредиты, и представлен максимально широкий список объектов ипотечного кредитования.

Для своих клиентов-ипотечников Альфа-Банк разработал новый цифровой сервис — личный кабинет. Заемщики могут прийти в банк один раз, чтобы подписать кредитный договор, а подать заявку и получить одобрение по кредиту можно через личный кабинет заемщика. Платеж по ипотеке можно внести в любом отделении Альфа-Банка по всей стране независимо от места выдачи ипотечного займа.

В специализированных центрах сотрудники банка окажут поддержку при заключении сделки любой сложности, проконсультируют по объектам жилой недвижимости, помогут выбрать оптимальные условия кредита, составить договор купли-продажи и заключить договор страхования.