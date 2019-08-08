Доходность от инвестирования «ВЭБ.РФ» средств пенсионных накоплений граждан по итогам II квартала 2019 года выросла до 8,42%, по расширенному портфелю — до 12,64%, говорится в сообщении госкорпорации.

По итогам первого полугодия 2019 года доходы от размещения «ВЭБ.РФ» пенсионных накоплений составили 70,76 млрд рублей по расширенному портфелю и 1,81 млрд рублей — по портфелю госбумаг.

«Накопленная доходность портфелей ГУК «ВЭБ.РФ» опережает накопленную инфляцию с 2010 года, средства будущих пенсионеров прирастают», — отметил заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Сергей Лыков.