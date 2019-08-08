Несколько крупных банков передали законодателям в конгрессе США документы, касающиеся американского президента Дональда Трампа и россиян, с которыми он якобы мог вести дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По информации от ее источников, с конгрессом, в частности, сотрудничают Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley и Wells Fargo. Они передали членам спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам палаты представителей «тысячи страниц документов, касающихся россиян, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями». В ближайшие недели финансовые институты, вероятнее всего, представят законодателям новые материалы. Имена граждан РФ, о которых идет речь, в публикации не приводятся.

По сведениям издания, «некоторые банки также передают документы, связанные с компанией Трампа Trump Organization следователям штата Нью-Йорк». Deutsche Bank, в частности, предоставил подчиненным генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс по ее требованию электронные письма, договоры займа и другие материалы, касающиеся Trump Organization, а также активов Трампа.

Запросы о предоставлении информации были направлены законодателями в эти и другие банки в апреле. В конце января текущего года представители спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса США заявили, что ведут консультации с Deutsche Bank относительно получения от него информации о трансакциях, касающихся Трампа. Как отмечает The Wall Street Journal, политические оппоненты президента США рассчитывают найти сведения о каких-либо капиталовложениях россиян в бизнес Трампа, а также о незаконных сделках с участием его компаний.