Совет службы финансового омбудсмена решил, что будет возвращать юристам и другим третьим лицам деньги, если их жалобу отказались рассматривать по законным основаниям, например, если жалобу в службу направили, не обратившись сначала с претензией в страховую, или же параллельно по этой жалобе идет разбирательство в суде, рассказал «Ведомостям» представитель службы.

Институт омбудсмена рассматривает имущественные споры по ОСАГО, каско и ДСАГО, при условии ошибочной подачи жалобы логично возвращать деньги: в этом случае омбудсмен не выполняет работу; учитывая, что практически все отказы связаны с формальным нарушением процедур обращения, за два месяца служба отказала в рассмотрении ориентировочно по 150 жалобам третьих лиц и может вернуть им около 2,2 млн рублей.

Страховщики надеются, что служба финансового омбудсмена снизит активность недобросовестных автоюристов, сами судебные разбирательства по ОСАГО стоят страховщикам миллиарды — и большая часть денег по итогам судебных разбирательств оседает в карманах недобросовестных автоюристов; по данным РСА, в I квартале страховщики потратили на судебные расходы 2,9 млрд рублей, что на 29% превышает сумму основного требования (2,3 млрд).

По мнению экспертов, снизить активность таких автоюристов удастся при помощи того обстоятельства, что им все же придется платить 15 тыс. рублей, если жалобу примут и спор будет разрешен не в их пользу; а сейчас около 50% решений выносятся в пользу страховщиков, было бы еще более справедливым, если бы в случае проигрыша автоюристы платили столько же, сколько и страховые компании, — 45 тыс. рублей; также появление омбудсмена изменит процедуру действий автоюристов, но принципиально не повлияет на этот рынок.