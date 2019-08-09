Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» обратились в правительство с предложением рассмотреть возможность инвестиций госбанка в дочернюю компанию студии. Минкультуры, которому подведомствен «Союзмультфильм», и Минэкономразвития поддержали эту инициативу, следует из письма первого вице-премьера Антона Силуанова премьер-министру Дмитрию Медведеву, с которым ознакомился РБК .

Сделка может пройти по следующему сценарию: Сбербанк получит 80% в ООО «Союзмультфильм», дочерней компании ФГУП. За счет взноса банка уставной капитал общества, сейчас составляющий 10 тыс. рублей, будет увеличен. Деньги будут направлены на развитие студии.

Затем ФГУП, включенный в список на приватизацию 2017—2019 годов, будет преобразован в АО, которое затем может быть приватизировано в пользу Сбербанка. У государства в лице Росимущества в случае реализации этой схемы останется не менее 25% плюс одной акции компании. Права на результаты интеллектуальной деятельности ФГУПа должны остаться в собственности государства.

Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм». Вместе с банком студия разработает стратегию развития анимационной отрасли и займется созданием анимационного кластера на базе «Союзмультфильма», уточнила Слащева. Размер инвестиций Сбербанка, по ее словам, еще не определен.

Такие планы по созданию СП на базе ООО «Союзмультфильм» действительно обсуждаются, это один из возможных вариантов развития проекта, сообщил представитель Сбербанка, добавив, что «конкретные решения» будут определены после разработки стратегии анимационной отрасли.

Став одним из собственников «Союзмультфильма», Сбербанк продолжит инвестировать в медиабизнес и индустрию развлечений. В апреле госбанк объявил о покупке 46,5% Rambler Group Александра Мамута. В сделку войдут онлайн-кинотеатр Okko, порталы Rambler, Afisha.Ru, блог-платформа LiveJournal.com, интернет-издания Lenta.Ru, Gazeta.Ru, Championat.Com, информационное агентство Rambler News Service и др.

Предправления Сбербанка Герман Греф тогда объяснил вхождение в Rambler Group возможностью обогатить экосистему банка «уникальным сочетанием кино, контента, новостей и других сервисов».

У российской анимации большой потенциал, отмечает представитель Сбербанка. По его словам, партнерство с «Союзмультфильмом» и совместная работа над созданием анимационного кластера «позволит построить крупнейшую креативную платформу для производства медиаконтента мирового уровня».

