Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) продолжает трансформироваться в расчете на новый бизнес, сообщает «Коммерсант» . В настоящий момент биржа актуализирует список участников торгов на всех секциях.

Месяц назад торговая площадка разослала участникам письмо с предложением подписать новый договор об оказании услуг по проведению организованных торгов и направить на адрес СПВБ. Не предоставившие документ до 1 августа будут исключены из состава участников торгов, сообщалось в письме. «Это выполнение биржей требований собственных нормативных документов и регуляторных норм по допуску участников к организованным торгам», — пояснили на СПВБ.

Также в июле сменилось и руководство площадки — председателем правления СПВБ стал бывший глава Российского союза автостраховщиков Павел Бунин. На бирже пояснили, что это связано с «поисками акционерами новой стратегии, позволяющей бирже найти свой путь и способ развития». При этом на площадке сообщили, что в ближайшее время будет произведена замена IT-инфраструктуры, а также реализована модернизация расчетов. «Мы будем искать новых потребителей наших услуг из числа тех организаций, которые никогда не были участниками рынка, и предлагать им нужные для их бизнеса продукты и услуги», — отметили на бирже.

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«Все профитные, объемные ниши уже исчерпаны. В основном за счет экспансии Московской биржи и отчасти Санкт-Петербургской биржи НП РТС», — рассуждает президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов. При этом, по его словам, «биржевой сервис требует больших затрат, он может окупаться только при серьезных оборотах востребованных инструментов». Такой возможности для СПВБ не видно, указывает Мамонтов. В Санкт-Петербурге работает «компетентная команда с опытом», которая может решать сложные задачи как для создания «хорошего сервиса для участников рынка, так и предложения им уникальных бумаг, купить которые больше нигде нельзя», пояснил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.